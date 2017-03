Hausen am Tann Mozart-Sonaten mit vier Händen

Hechingen. Seit mehr als 32 Jahren spielt das Künstlerpaar auf internationalen Bühnen. In 2015 gastierten sie zuletzt in der Villa. Wenn bei diesem als denkwürdig einzustufenden Konzert zum 100. Todestag von Alexander Skrjabin eine ausführlichere Einführung in das Werk des russischen Komponistennotwendig vonnöten war, so genügte bei diesem Konzert die komprimierte Moderation von Michael Hagemann vollauf.

Als hilfreich erwies sich auch die Beschreibung der aufgeführten Werke auf den Konzertzetteln. Der Titel eines Gedichts von Aloys Blumauer (Eile des Lebens) könnte als so etwas wie der Arbeitstitel für die beiden 1786 und 1787 entstandenen Sonaten Wolfgang Amadeus Mozarts angesehen werden. Sie stellen einerseits einen Höhepunkt in der vierhändigen Klaviermusik dar, andererseits bilden sie einen Einschnitt im Leben des gehetzt sozusagen am laufenden Band mit hohem Output komponierenden Genies.

In dieser Zeit entstand auch die "Kleine Nachtmusik" und andere berühmte Werke. Von der Entstehungszeit passten sie auch vorzüglich in die Villa Eugenia, deren Rotunde ebenfalls damals erbaut wurde. Die Sonaten erschienen in der klassisch bewährten Form mit schnellen Ecksätzen und einem in ruhig verhaltener Formgebung erscheinenden Mittelsatz. In der 1786 in Wien komponierten Sonate F-Dur mit einem geradezu elegisch anmutenden Mittelsatz im Andante-Tempo und einem ersten, derart schnellen Ecksatz bei der später erschienenen Sonate C-Cur, dass die flinken Finger der im Diskant spielenden Shoko Hayashizaki nur so über die Tasten huschten. Die sich formschön einfügende Kadenz im Allegretto-Schlusssatz stammte von Michael Hagemann selbst, der links an der Klaviatur für den tieferen Klang zuständig war.