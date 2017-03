Hausen am Tann Jagdszenen im Schlichemtal

So ging es diesmal um einen Staatsbesuch von Donald Trump in Hausen, der mit seiner Idee, den Plettenberg "totally platt" zu machen, mit dem daraus gewonnenen Zement die Mauer in Mexiko und an Stelle des Plettenbergs eine neue "Disney-World" zu bauen, keine Zustimmung fand. Weiter ging es mit der Moderation von "Hausmeister Heinrich", der diesmal von "Madmoiselle Mirabelle" mit französischem Akzent und Charme unterstützt wurde.

Der nächste Auftritt gehörte der Hausener Garde, die viel Schwung und Elan auf die Bühne brachte.

Nach einem Publikumsspiel führten die "Albstepers" aus Meßstetten einen weiteren Tanz auf, und nach zwei Musikbeiträgen des "Trio Triangle" und der Gymnastikdamen des Sportvereins beendete die Garde mit einem weiteren Tanz den ersten Teil des Programms.