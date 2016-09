Hausen am Tann Infotafel an Schlichem zerstört

Hausen am Tann. Hans Joachim Lippus, Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands, und Heinz Koch, Vorsitzender der Touristikgemeinschaft Oberes Schlichemtal sind empört: "Erneut hat sich ein Fall von Vandalismus entlang des Schlichemwanderwegs ereignet", teilen sie mit.

Dieses Mal ist an einer Informationstafel bei der Furt in Hausen am Tann das Plexiglas zerstört und die Folie der Infotafel zerstört worden. Die Folie wurde dann auch noch angezündet. Der Schaden beläuft sich laut Lippus auf rund 100 Euro.

Bereits im April, teilen die beiden weiter mit, sei die hölzerne Informationstafel auf Gemarkung Ratshausen in der Nähe der Fischweiher mutwillig beschädigt worden. Auch damals sei unter anderem das Plexiglas eingeschlagen wordne. Lippus: "Die Reparaturkosten damals haben 500 Euro betragen." Nach dem Bekanntwerden des Falls in Hausen sei er sofort an den Fischweiher gefahren, um nachzuschauen, ob es auch dort wieder Zerstörungen gegeben hat. Dies sei aber nicht der Fall.