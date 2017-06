Hausen am Tann Hoher Erlös im Wald

Weiter informierte Lebherz, dass die meisten Maßnahmen, die im Rahmen der Bachbegehung festgelegt wurden, inzwischen erledigt seien – so eine Verbesserung des Einlaufs beim Rathaus und ein besserer Brückendurchlass im Bereich Hofstatt.

Ein Rückhaltebecken am Waldhausbach müsse noch erstellt werden, auch stünden noch einige Rückschneidemaßnahmen entlang des Bachbetts aus.

Die Gemeinde, so Lebherz weiter, sei derzeit nicht in der Lage, Flüchtlinge aufzunehmen. Hausen am Tann müsste drei unterbringen. Die Wohnung im hinteren Gebäudeteil des Dorfladens müsse aber zuvor saniert werden; dafür seien 10 000 Euro nötig. Die Wohnung könne im kommenden Jahr bezogen werden.