Hausen am Tann Hausen sagt Ja zum Zweckverband

Nur wenige Investitionen sind in Hausen am Tann im kommenden Jahr vorgesehen. Bei der Vorberatung des Haushaltsentwurfs 2017 hat sich der Gemeinderat auf Maßnehmen für insgesamt 51 000 Euro geeinigt. Unter anderem ist für den Bauhof ein neuer Räumschild für 10 000 Euro eingestellt. Lebherz betonte, man halte sich zurück, weil in den kommenden Jahren auf die Gemeinde große Investitionen zukommen werden. Er nannte den Hochwasserschutz (330 000 Euro), die Erschließung von Lehr-West für 500 000 Euro, die Sanierung des Hochbehälters für 250 000 Euro sowie einen möglichen Anbau an die Gemeindehalle für die Feuerwehr zur Lagerung von Gerätschaften für den Hochwasserschutz. Diese sind derzeit an mehrere Stellen im Ort verstreut. Der Gemeinderat will sich im Frühjahr vor Ort ein Bild von der Lage machen. Dann müssen Zuschüsse beantragt werden. Lebherz rechnet damit, dass mindestens noch ein Jahr bis zum Baubeginn vergehen wird.

Der Wasserschaden in der Gemeindehalle hat seine Ursache in einem Leck des Flachdachs. Der Schaden wird demnächst behoben. Die Kosten für die Reparatur belaufen sich auf rund 3500 Euro.