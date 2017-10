Hausen am Tann Evergreens sorgen für großen Beifall

Nach diesen drei Liebesliedern folgten drei Titel aus einem von Chordirektor Winfried Neher arrangierten Medley mit Liedern der Les-Humphries-Singers, bei denen sich einige Frauenstimmen des Kirchenchores als schwungvolle Schola präsentierten: "Pass me by", "Little Things" und "Old man Moses" versetzten die Zuhörer stilecht in das Esprit der Hippie-Bewegung der 70er Jahre, bevor sich Publikum und Mitwirkende in der Konzertpause vom Hausener Musikverein bewirten und stärken ließen.

Nach der Pause präsentierte sich der von Oliver Geiger geleitete "Cantus iuvenis" mit einem a-cappella-Satz der Titelmusik aus dem Film "Stadt der Engel" sowie von Jörg Sommer begleitet dem mit Titel "My Heart will go on" aus dem Film "Titanic" und einem Medley aus dem Musical "West Side Story".

Mit "Sir Duke" – einer von Stevie Wonder geschriebenen Hommage an Jazzlegende Duke Ellington – begann der Hausener Chor den letzten Programmblock. Bei "A Whiter Shade of Pale" begeisterte Tenor Martin Benzing mit ausdrucks- und kraftvoller Stimme, und beim anschließenden "When will I see you again" sangen die 13 Sängerinnen des Kirchenchores als Frauenchor, bevor der Gesamtchor den Block mit dem Titel "It’s raining Men" von den Weathergirls beendete. Die Begleitband "Maja" gab die Begleitsätze authentisch und mit großer Virtuosität wider und passte sich der von Winfried Neher angezeigten Agogik und Dynamik perfekt an.

Daniel Kroner und Matthias Knapp sorgten zusammen mit Stefan Kiener für die Ton- und Aufnahmetechnik und ließen Band und Chöre in einem professionellen Sound erklingen. Zur gemeinsamen Zugabe versammelten sich alle 52 Sängerinnen und Sänger und sangen in Begleitung von "Maja" den Michael-Jackson-Titel "Heal the World" in einem Arrangement von Thomas Meinert. Das Publikum bedankte sich mit "Standing Ovations" für ein sowohl optisch als auch akustisch farbenfrohes Konzert.