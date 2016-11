Hausen am Tann Bewegung und Spaß für alle

Gleich zu Beginn zeigte die "Nia"-Gruppe unter der Leitung von Christine Dreher einen Auszug aus ihrem Programm – einer Mischung aus Tanz- und Kampfkunst, bevor das Publikum zum Mitmachen eingeladen wurde.

Im Anschluss präsentierten sich die Jüngsten des Vereins, die Minihandballer, unter der Leitung von Katrin Ettwein und Sonja Schmid dem Publikum. Bei ihrem Parcours waren Geschicklichkeit, Koordination und Balance gefordert, was die Kleinen mit Bravour meisterten. Die altersmäßig bunt gemischte "Rückenfit"-Gruppe stellte mit ihrer Übungsleiterin Sandra Ganz mit Aufwärmen und Intervalltraining Teile ihres Trainingsprogramms vor.

Um dem Publikum eine Verschnaufpause zu gönnen, leitete Moderator Robert Schreijäg zum Schätzspiel über. Gefragt war die Anzahl der Liegestützen, die drei Frauen und drei Männer schaffen. Begeistert feuerte das Publikum die sechs Sportler an. Ute Schmid kam mit ihrem Tipp von 298 Liegestützen am nächsten an das richtige Ergebnis 303 ran und sicherte sich den Preis. Der Erlös des Schätzspiels wird gespendet.