Hausen am Tann Andrea Koch geehrt

Die gelernte Erzieherin ist seit dem 1. September 1991 im kommunalen Kindergarten Hausen am Tann beschäftigt. Bürgermeister Heiko Lebherz bedankte sich für die in 25 Jahren geleistete Arbeit und würdigte das vielschichtige, engagierte und vertrauensvolle Wirken. Andrea Koch habe durch ihre langjährige Erfahrung zahlreiche Kinder in ihrer Entwicklung begleitet und gebildet, sagte er.

Als Zeichen der Anerkennung überreichte Lebherz neben der Dankurkunde der Gemeinde Hausen am Tann auch ein kleines Präsent und wünschte ihr auch weiterhin viel Freude und Erfolg bei der Kindergartenarbeit.