Hausach Zwei Einrichtungen im Kinzigtal unterschreiten die Grenze

In Oberwolfach an der Wolftalschule drücken insgesamt 33 Schulanfänger seit kurzem die Schulbank. Aufgeteilt in zwei Klassen mit 16 und 17 Schülern scheinen die Anmeldezahlen in Oberwolfach den Erhalt noch nicht in Frage zu stellen. Dagegen befindet sich die weiterführende Werkrealschule am Standort Oberwolfach bereits in der Abwicklung. Der Unterricht findet für beide Stufen nur noch in Oberwolfach statt.

An der neu gegründeten Schnellinger Dorfschule hospitieren derzeit noch einige Kinder, die Verantwortlichen können daher noch keine genauen Zahlen nennen. Fest angemeldet sind dort bislang sechs Kinder, bis zu vier könnten noch dazukommen.

Am Haslacher Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum freuen die Verantwortlichen sich über 62 Erstklässler, die in drei Klassen unterrichtet werden. In Hofstetten sind es 20 Kinder.