Hausach "Zum Menschsein gehört auch die Kultur"

Hausach. Eine "kleine, aber interessierte Runde" von etwa einem Dutzend Zuhörern begrüßte CDU-Ortsverbandsvorsitzender Werner Kadel am Donnerstagabend im evangelischen Gemeindezentrum Hausach. Dorthin hatte die Partei geladen. Viele hätten sich aufgrund von Krankheit oder der Vorbereitungen für die Fastnacht abgemeldet, erklärte Kadel. Als Diskutanten begrüßte er den Vorsitzenden des Kunstvereins Mittleres Kinzigtal Armin Leicht, die CDU-Landtagsabgeordnete Marion Gentges, die auch Mitglied des Ausschusses für Kunst und Kultur ist, sowie den Hausacher Schriftsteller und Lyriker José F.A. Oliver.

"An was denken Sie, wenn vom Spannungsfeld zwischen Kultur und Politik die Rede ist?", stellte Kadel als Leitfrage in den Raum. Oliver betonte in diesem Zusammenhang seine "Doppelfunktion" als Kurator des Leselenzes und als Schriftsteller – also sowohl eine politische als auch eine künstlerische Funktion. Er sprach von der momentanen Bedeutung des politischen Gedichts und meinte: "Wir sind in einer Zeit, in der das 20. Jahrhundert versucht, sich neu zu definieren." Damit spielte er auf die jüngsten Entwicklungen in einigen Ländern an, in denen die künstlerische Freiheit durch Zensur mehr und mehr beschnitten wird.

Marion Gentges ist mit einem Galeristen verheiratet und wusste aus diesem Grund, wovon sie sprach, als sie sagte: "Die Politik lässt sich nicht unberührt von der Kunst." Das sei auch anders herum der Fall. Kultur sei eine Art des Erkennens und des Ausdrucks, der von der Politik mitgestaltet werde. "Zum Menschsein gehört auch die Kultur", sagte sie. Autokratien und Diktaturen zeichneten sich durch eine Kontrolle der Kultur aus und deswegen gehörten Demokratie und Kultur eng zusammen.