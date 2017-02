Hausach Wurst, Vogelgrippe und verzauberte Prinzen

Für einen Ohrwurm sorgte "Die Fleischboutique Ihres Vertrauens". "Und zum Abschied schenk’ ich dir ein Rädchen Fleischwurst, und ich wünsche dir einen guten Appetit. Das macht dich jung, das macht dich schön, gibt deinem Leben wieder Sinn, ich bin die Fleischfachverkäuferin", sangen die Damen mit den Schweinsnasen innbrünstig und verteilten unter den Zuschauern Wurststücke.

Charmant präsentierten sich die zwei Stewardessen der "Rainbow Air", die zu Reinhard Mays Hit "Über den Wolken" herein stöckelten und José F. A. Oliver kurzerhand zum Kapitän ernannten. Anschließend verteilten sie bunte Boarding-Pässe für den "Flug über den Preismaskenball". Auch die übliche Pantomime der Sicherheitsanweisungen durfte natürlich nicht fehlen.

Wunderschöne, grün-blau glitzernde Kostüme hatten die "Blauen Pfauen und der Vogelgrippen-Veterinär". "Vorsicht bitte, Vogelgrippe!" warnten sie und sangen dann: "Ab in den Stall, sonst wirst du ein Krankheitsfall!"

Ein Höhepunkt war der Auftritt der Gruppe "Aladdin und die Wunderschlampe". Sie schwebte auf fliegenden Teppichen herein, begleitet wurde sie von einem grinsenden, blauen Flaschengeist, der gerade einer Wunderlampe – einer angemalten und am Hintern befestigen Gießkanne – entstieg. Die Show stahl ihm aber die Wunderschlampe alias Thomas Stötzel die, nachdem sie ihre Burka abgeworfen hatte, einen heißen Bauchtanz zum Besten gab. Angesichts dieser Darbietung war es kein Wunder, dass die Aladdine dann Wünsche äußerten, die sich auf das weibliche Geschlecht bezogen. So sahen sie eine Frau als neue Bürgermeisterin im Rathaus und konnten sich Frauen auch gut bei den Blauen vorstellen.

Was beim Preismaskenball noch nie vorgekommen war, passierte in diesem Jahr das erste Mal: Zwei Gruppen hatten ähnliche Kostüme: Als die "Pfauen vom Kanal" stolzierte die siebte Gruppe herein und erklärten singend, dass sie geboren seien, "um Männer zu lieben".

Das Kinzigtalbad hatten "Miss Lieber Die" sich zum Thema gemacht. "Huse first, mir zuerscht" verkündeten die bunten Freiheitsstatuen in diesem Zusammenhang und versprachen: "We make Huse great again!".

Nicht nur "Cocktail-Feeling", sondern auch einen Hauch Karibik brachte "Katzes Cocktailbar" in den "Löwen". "Eins kannst du stets bedenken, Spaß haben alle mit Cocktailmixgetränken. Egal ob Mann, ob Frau, mit Cocktails werden alle blau", reimten sie.

Nachdem sich die Jury – bestehend aus Tanja Mantel, Meinrad Hiller, Nils Henke, Ursel Schmid und José F.A. Oliver – beraten hatte, verkündete Oliver die Platzierungen . Den dritten Preis bekamen die Hausacher Prinzen, den zweiten "Aladdin und die Wunderschlampe". Sieger wurde "die Fleischboutique Ihres Vertrauens". Die restlichen Gruppen erhielten Trostpreise, der Publikumspreis ging an "Aladdin und die Wunderschlampe".

Bildergalerie auf der Internetseite www.lahrer-zeitung.de