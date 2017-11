Hausach "Würde mich freuen, wenn’s so weiter läuft"

"Auch an dich, Karl, geht ein besonderes Dankeschön. Du warst in den ganzen Jahren wirklich für jeden Spaß zu haben", lobte sie den Präses im Namen der Mitglieder.

Dass die Narrenzunft momentan auf gesunden Beinen steht, versicherte Kassierer Manuel Paulat, der die Kasse mit einem Plus abschließen durfte. Die Kassenprüfer Arnold Gärtner und Dieter Limberger bescheinigten ihm guten Gewissens eine gute Arbeit. Zum letzten Mal in seiner Amtszeit übernahm Bürgermeister Karl Burger die Entlastung des Vorstands, die einstimmig per Handzeichen einherging. Er sprach nochmal gewisse gut gelungene Veranstaltungen an, und bedankte sich bei den Mühlenbacher Narren für die Leistungen, die sie wieder recht zahlreich zum Wohl der Gemeinde erbrachten. "Toi, toi, toi! Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und es würde mich freuen, wenn’s so weiter läuft", betonte das Gemeindeoberhaupt.

Danach erhielten zahlreiche langjährige Mitglieder eine Ehrung in Form von Urkunden und Präsenten (wir werden noch berichten). Die neu gewählte Bürgermeisterin Helga Wössner wurde von Narrenoberhaupt Markus Maier noch mit einer närrischen Erstausstattung inklusive Baseball-Cap, einer mit ihrem Namen versehenen Mütze, einem Fasent-T-Shirt, Mäskle von Kleiekotzer und Müllermichele sowie einem Mitgliedsantrag für die ganze Familie für die Mühlenbacher Fasent ausgerüstet. "Wir werden gemeinsam schauen, dass es bald einen Narrenkeller gibt", versprach Wössner, die sich für die Geschenke bedankte und optimistisch in die Zukunft blickte.

"Am 14. Februar ist alles vorbei", sagte die stellvertretende Vorsitzende Rebecca Eisenmann, nachdem sie den Narrenfahrplan für die kurze aber heftige Fasent 2018 verlesen hatte. Auf die Frage von Arnold Gärtner in Bezug auf die Forcierung eines Narrenkellers, konnte der Vorsprecher des Organisationsteams Wilhelm Griesbaum leider nichts Konkretes berichten.

Den Schlamperorden erhielten dieses Jahr Narrenrat Marco Keller und dessen Ehefrau Wiebke, deren Dächle und Müllerradstock seit der letzten Fasent immer noch außer Haus befinden.

5. Januar: Weihnachtsfeier im Gasthaus Ochsen in Fischerbach

13. Januar: Narreblättleverkauf, abends Eggehaddl Schiltach

14. Januar: Jubiläumsumzug Pflumedrucker in Schutterwald

19. Januar: Guggemusik in Bühl-Vimbuch Sondbachschlurbi

20. Januar: Zeltaufbau, Dorf zieren, Narrenbaumstellen, abends 111 Jahre Freies Montenegro Ortenberg

21. Januar: Umzug NZ Lahr

26. Januar: Nacht der Schimmel in Bollenbach

27. Januar: Narrentreffen in Nordrach

28. Januar: Umzug in Nordrach

31. Januar: Halle zieren, Thekenaufbau im Zelt

2. Februar: Halle richten für Müllermichele-Ball

3. Februar: Halle richten, abends Fasenteröffnung und Müllermichele-Ball

4. Februar: Großes Aufräumen

7. Februar: Aufbau Halle für den "Schmutzige"

8. Februar: Stürmungen und Gitzig rufen

9. Februar: Nachtumzug Narrenzunft Kruttstumpe Schuttern

10. Februar: Umzug Narrenzunft Biberach

11. Februar: Narrenmesse und Umzug Narrenzunft Hausach

12. Februar: Elfimess im Clubheim, abends Bumm-Bätsch-Ball

13. Februar: Frühschoppen in der Gemeindehalle, Umzug durchs Dorf, abends Fasentverbrennung am Narrenbrunnen

14. Februar: Bändel abhängen, Halle reinigen