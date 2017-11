Hausach "Wünsche eine glückliche Hand bei Führung"

Des Weiteren besprach der Rat die Verlängerung eines Trägerdarlehens der Stadt an den Eigenbetrieb Wasserversorgung mit neuer Zinsfestschreibung. Kämmerer Werner Gisler erklärte, dass Hausach dem Eigenbetrieb seit Dezember 2007 ein solches Darlehen in Höhe von 450 000 Euro gewährt habe.

Jährlich wurden davon 4500 Euro getilgt. Die Restschuld beträgt nach zehn Jahren damit 405 000 Euro. "Wir schlagen vor, das Darlehen zu gleichen Konditionen zu verlängern, allerdings zu einem anderen Zinssatz, und zwar zu 1,5 Prozent pro Jahr. Sondertilgungen sollen jederzeit möglich sein", so Kämmerer Gisler.

Unter dem Punkt "Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung" erklärte Gisler, dass für das entstehende Kinzigtalbad nach einem Erbbraurechtsvertrag behandelt werden soll (siehe Infokasten). Der Gemeinderat habe dies als beste Lösung angesehen.

Außerdem gab Hauptamtsleiterin Viktoria Malek in der Gemeinderatssitzung bekannt, dass das Landratsamt die Verwaltung darüber informiert habe, dass Hausach im kommenden Jahr mit etwa zehn neuen Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung zu rechnen habe. "Ich glaube aber nicht, dass das so wenige bleiben, wenn ich mir die derzeitige Weltpolitik so anschaue", meinte sie.

Karin Rosemann (Grüne) fragte, wann mit den Neuankömmlingen zu rechnen sei. Da einige andere Gemeinden ihr Soll an Aufnahme noch nicht erfüllt hätten, wäre dies wohl nicht so bald, sagte Malek. "Da sind erst einmal andere in der Bringschuld."

Das Erbbaurecht wird begründet durch einen Erbbaurechtsvertrag zwischen Erbbauberechtigtem (superficiarius) und Grundstückseigentümer (dominus soli) und anschließender Eintragung ins Grundbuch. Das Erbbaurecht wird selbst wird wie ein Grundstück behandelt. Verfügungen über das Erbbaurecht, wie zum Beispiel Veräußerungen oder Belastungen, wie auch bauliche Erweiterungen bedürfen der Zustimmung des Grundeigentümers, wenn dies im Erbbaurechtsvertrag vereinbart ist.