Hausach "Wo ist noch Platz fürs Gewerbe?"

Hausach. Die Jahresrechnung blieb im Ergebnis rund 22 Prozent unter dem geplanten Gesamt-Haushaltsvolumen, dadurch reduzierten sich die Umlagezahlungen der Verbandsgemeinden von geplanten 156 400 Euro auf 124 856 Euro. Wegen 2017 eingegangener Grundstückserlöse konnte auf die geplante Kreditaufnahme verzichtet werden. Der Schuldenstand des Verbands konnte zum Ende des Jahres 2016 weiter verringert werden. Für das ZIG ergibt sich ein Jahresnettoertrag von rund 14 600 Euro. 2017 sei weitgehend planmäßig verlaufen, so Groß. Die Grundstücksgeschäfte liefen wie geplant.

Architekt Fritz Wöhrle berichtete über Sanierungsmaßnahmen beim ZIG-Gebäude in Hornberg. Schätzungen für die Renovierungsarbeiten am Dach hätten bei 260 000 Euro gelegen. Durch unvorhergesehene Zusatzarbeiten seien am Schluss insgesamt rund 292 000 Euro zusammengekommen. Es musste beispielsweise ein Dach eines Aufzugs erneuert werden, an einem Vordach ein Schneefang angebracht werden und vor einem Aufzug ein Windfang gebaut werden. Die Verbandsversammlung genehmigte die vorgestellte Schlussrechnung.

Weiteres Thema war der Bedarf an Gewerbeflächen. Die Grenzen sind fast erreicht. Die Firma Ditter baut zwei neue große Hallen. Auch Richard Neumaier baut, zwar zunächst auf eigenem Gelände, benötigt jedoch Platz für 120 Parkplätze auf Interkom-Gelände.