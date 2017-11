Hausach Wissenschaftlich vegan kochen

Dabei ginge es nicht darum, die Schüler zu "missionieren", wie Beck betonte: "Wir wollen ihnen nicht den Königsweg vermitteln, sondern verschiedene Ernährungsweisen anschauen und Perspektiven vermitteln", sagte er. Besonders interessant sei das in dem Zusammenhang, dass die jungen Menschen sich noch nicht in der Situation befinden, dass sie einen eigenen Haushalt führen müssen, die Eigenständigkeit und der Wegzug von Zuhause bevorstehen. "Spätestens dann müssen sie zu der Frage ›wie möchte ich mein Leben gestalten?‹ Position beziehen. Langfristiges Ziel ist es, eine Art Lebensklugheit zu entwickeln", so Beck. Er selbst interessiere sich nach einer Ernährungsumstellung für die vegane Lebensweise, verzichte aber zum Beispiel bei besonderen Anlässen nicht auf Fleisch.

Wie die Schüler sich ernärhungsmäßig entwickeln werden, steht noch offen, aber Götz freute sich schon einmal über ihre Offenheit. "Sie sind aufgeschlossen, neugierig und noch nicht so eingefahren wie einige ältere Menschen", meinte er. Das Kochen mit ihnen funktioniere gut, was wohl aber auch daran lag, dass sie tatkräftige Unterstützung von Mensa-Betreiberin Elke Nolte bekamen. Die hatte ihre Hilfe sowie das Stellen der Küche sofort zugesagt, als Beck bei ihr anfragte. "Dann lerne ich ja auch noch was", hatte sie sich gefreut. Und so half sie den Jugendlichen beim Bearbeiten der Zutaten, gab Tipps und behielt den Überblick. Aufgeteilt in drei Gruppen kümmerten sich die Schüler jeweils um einen Gang. Der Aufwand sei nicht so groß wie gedacht, war ihre einhellige Meinung, einige Zutaten wie zum Beispiel Mandelmus seien ihnen bisher aber fremd gewesen.

Die Ergebnisse des Kochnachmittags konnten sich sehen lassen und luden zum gemeinsamen Verspeisen ein. Und geschmeckt hat es den Schülern auch.

Ein Seminarkurs ist eine sogenannte Besondere Lernleistung an allgemeinbildenden oder beruflichen Gymnasien. Geschult werden verschiedene Methoden und das wissenschaftliche Erarbeiten eines Themenschwerpunktes. Er kann die Präsentationsprüfung (fünftes Prüfungsfach) im Abitur ersetzen.