Hausach Wenn Frieden zum einfachen "Und" wird

Der "Extrachor" – eine Ausgliederung des Chors der Mittel- und Oberstufe " legte den Fokus zunächst auf den Wunsch nach Frieden, zum Thema Weihnachten reiste der Chor dann in den hohen Norden. Beim schwedischen Weihnachtstanz war gut zu sehen, welche schöne Rolle der arg belächelten Triangel zukommen kann. Timo Rohkohl spielte das wohl schlichteste aller Klanginstrumente mit besonderer Hingabe. Bei dem amerikanischen Spiritual "I’ve got peace (like a river)" legte der Extrachor dem Mittel- und Oberstufenchor ein richtiges musikalisches Brett vor. Der M-O-Chor gab mit dem Kanon "Da pacem cordium" die passende transatlantische Antwort. Der Friedenswunsch der Taizé-Gesänge verklang mit einem für schulische Verhältnisse fast schon wunderbaren Diminuendo.

Zwischen den Stücken wurden Grußbotschaften ehemaliger RGG’ler verlesen, die im Sozialpraktikum oder zu Studienzwecken in den USA, Israel und Frankreich tätig sind und dort ganz spezielle Sichtweisen auf den "Frieden" gewinnen.

Bürgermeister Manfred Wöhrle, Thomas Waldenspuhl und eine syrische Schülerin setzten Impulse zum Thema "Frieden". "Frieden ist die Abwesenheit von Krieg", erinnerte der Bürgermeister daran, dass wir den Umstand, in Frieden leben zu können, auch nach 70 Jahren nicht als Selbstverständlichkeit nehmen könnten. Friedliche Lösungen müssten im Alltag mitunter mit Engelsgeduld erarbeitet werden und man dürfe nicht nachlassen, für demokratische Werte zu streiten.

Geprägt von unbarmherzigen Entweder-Oder-Streit der Gegner und Befürworter des Nationalparks definierte Waldenspuhl Frieden kurz und knapp als einfaches "Und". Wem die Worte der beiden prominenten Hausacher zu abstrakt waren, der bekam von einer jungen syrischen Schülerin in eindrucksvollen Worten geschildert, wie es um ein Land bestellt ist, in dem Flugzeuge täglich Städte bombardieren, Menschen Haus und Hof verlieren und Schulbildung oder ärztliche Versorgung nicht mehr möglich sind.

Wie bereits die Schulband am Samstagabend auf der Waldbühne des Adventsmarkts schlossen auch die RGG-Chöre ihr Konzert mit John Lennons "Happy Xmas (war is over)".

Die Einnahmen aus dem Adventskonzert werden 2016 zur Hälfte an den Wolfacher Haiti-Verein "Pwoje men kontre" gespendet, dessen Patenschule im haitianischen Bergland von einem Wirbelsturm quasi dem Erdboden gleichgemacht wurde und wo die Vereinsgründerin Anke Brüggemann nach 14 Jahren wieder bei Null anfangen muss. Die andere Hälfte benötigen die Chöre zur Deckung der bei der Chor- und Probenarbeit anfallenden Kosten.