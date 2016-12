Hausach Wasser für die Eisenbahnerstadt

Hausach. Ausgehend vom Gustav-Rivinius-Platz, der an den Direktor des ehemaligen Mannesmannwerks erinnert, führt der Weg durch die Unterführung in die Eisenbahnstraße. Gustav Rivinius war während des Kriegs kaufmännischer Direktor eines Mannesmannwerks in Rumänien.

Der damalige französische Sequesterverwalter, Paul Pingon, der Aufsichtsratsmitglied bei Mannesmann war, kannte Rivinius und empfahl ihn als Leiter des Hausacher Werkes. Pingon wurde später Minister der Schwerindustrie in Paris und hielt zu Rivinius immer enge Kontakte.

In der Eisenbahnstraße erinnert auf Anregung des Historischen Vereins ein Signal an die Tradition Hausachs als Eisenbahnerstadt. Vor dem Gewerbekanal geht es in die Inselstraße, die an die Zeit vor der Kinzigregulierung im Jahr 1843 erinnert. Der bisher wilde Verlauf von Kinzig und Gutach ließ damals eine Insel entstehen.