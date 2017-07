Hausach "Warum soll klein schlecht sein?"

Hausach. Seit November des vergangenen Jahres bewirtschaften Stefanie und Thomas Kölblin ihren Hof im Biobetrieb. Mit der Hofübernahme im Juli 2014 habe man sich die Frage gestellt, wie es mit der Bewirtschaftung weiter gehen solle. "Unsere Feriengäste wollen den Kindern beispielsweise zeigen, wo die Milch herkommt", erzählte Stefanie Kölblin zu Beginn. "Ganz ohne Kühe könnte ich mir den Hof nicht vorstellen."

Den alten Stall zu überplanen und den neuen Anforderungen entsprechend umzubauen hätte dasselbe Geld gekostet wie der Neubau. Mittlerweile würden in Hausach die Flächen von acht Betrieben bewirtschaftet, die absehbare Entwicklung sei erschreckend. "Das, was eben ist, ist weg – bald. Die Steillagen bleiben. Aber noch mehr Handarbeit können wir nicht leisten", brachte es Stefanie Kölblin auf den Punkt.

Harald Ebner sah eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung im Nutzen der ebenen Flächen für Bauland und dem übrig bleiben der Steillagen, die es offen zu halten gelte. Dass ein Liter Milch im Schwarzwald teurer produziert werde, als beispielsweise in Brandenburg, stand für ihn außer Frage. Deshalb müsse der politische Weg durch eine Änderung der Direktzahlungen aus der Fläche in Richtung Sach- und leistungsorientierte Förderungen beschritten werden. Mit dem Wegfall der Milchquote sei abzusehen gewesen, dass bereits geringe Übermengen den Markt "ins Bodenlose hauen" würden. Deshalb seien Regulierungsinstrumente der Milchmengen und Liquiditätshilfen in Abhängigkeit der Milchmenge unerlässlich. Für Ebner stellte sich die Frage: "Warum soll Klein immer schlecht sein – und immer verlieren?" Ohne die kleinen Betrieben funktioniere die Offenhaltung nicht, dafür sei aber ein ganzes Paket an Maßnahmen notwendig. Es stelle sich die Frage, wie Landwirtschaft und Tierhaltung funktionieren sollen. Konzentrationsprozesse seien bedenklich, viehintensive Großbetriebe würden ihr Fleisch flächenfrei produzieren. Eine faire Tierhaltung lasse sich nicht von heute auf morgen umsetzen, allerdings sehe er in 20 Jahren eine realistische Möglichkeit zum Ausstieg aus der Massentierhaltung.