Hausach Von Excel bis Elefantenzahnpasta

Ebenfalls im Reihenhaus präsentierten Benjamin, Leonie, Sarah und Florian, alle zwischen 17 und 19 Jahre alt, ihre Übungsfirma. Dabei handelt es sich um ein fiktives Unternehmen. Dennoch leiten die Schüler es wie ein reales, das heißt sie lernen alle Abläufe vom Einkauf über die Buchhaltung bis zum Marketing kennen. Den Jugendlichen steht dabei eine Partnerfirma, zum Beispiel die Fischerbacher Uma, zur Seite. Sie stellt ihnen Materialien, also Firmenprodukte, und Stände zur Verfügung, mit denen sich die "Jungunternehmer" auf Messen für ihr Unternehmen "werben" können, beziehungsweise das Projekt an sich vorstellen können. "Mit der Übungsfirma können wir uns auf den späteren Beruf vorbereiten", sagen die Jugendlichen, gerade für diejenigen, die später einmal als Industriekaufmann oder ähnliches arbeiten wollten. Die Teilnahme an der Übungsfirma ermögliche es unter Umständen auch, bei einer späteren Lehre die Ausbildungszeit zu verkürzen. Dementsprechend hoch war der Andrang seitens der Besucher des Tags der offenen Tür. Nach einem Vortrag in der Aula über das Berufskolleg I und II sowie die Übungsfirma in der Aula, drängten sich viele Interessierte herein, um mehr über das Projekt zu erfahren.

Im Schulgebäude zeigte Lehrer Franz Lehmann die Möglichkeiten, die Excel bietet. So kann das Programm beispielsweise über einen Dreisatz die Umsatzsteuer bei einer Rechnung ermitteln. Nebenan präsentierte sich das Fach Wirtschaftsinformatik mit einem Roulette und noch ein Zimmer weiter konnten Besucher die Eindrücke bei einer Laugenstange und einem Kaffee verarbeiten.

Anmeldungen für die Kaufmännischen Schulen sind bis zum 1. März möglich.