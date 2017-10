Hausach Von Erdstößen aus dem Schlaf gerissen

Hausach/Puebla. Ich wohne hier zusammen mit Fabian, einem anderen Rot-Kreuz-Freiwilligen, und Verónica, einer mexikanischen Studentin. Als Freiwillige genieße ich es, meinen festen Alltag in Puebla zu haben. Dies gibt mir die Möglichkeit, viel tiefer in die mexikanische Kultur einzutauchen. So auch am 16. September, dem Unabhängigkeitstag Mexikos. Am 16. September 1810 soll der Priester Miguel Hidalgo mit den Worten "¡Viva México! ¡Viva la independencia!" ("Es lebe Mexiko! Es lebe die Unabhängigkeit!") die versammelte Menge in dem kleinen Städtchen Dolores zum Kampf gegen die spanische Kolonialherrschaft aufgerufen haben.

Für uns Deutsche wäre es wohl etwas seltsam, am 3. Oktober durch Schwarz, Rot und Gold geschmückte Straßen zu laufen und laut "Es lebe Deutschland" zu rufen. Ganz anders in Mexiko: Die ganze Stadt ist in die Farben der mexikanischen Flagge getaucht, grün, weiß und rot und die stolzen Mexikaner rufen laut: "¡Viva México!". Ich selbst habe den 16. September in Cuernavaca, 150 km südwestlich von Puebla bei Verónicas Familie verbracht. Am Vorabend wurde typisch mexikanisch gegessen, getanzt und das Feuerwerk über der Stadt bewundert. Den eigentlichen Feiertag haben wir im Jardín del México verbracht, einem schönen Park mit verschiedenen Themenbereichen. Aufgrund des Nationalfeiertags gab es mehrere Ausstellungen und Aufführungen von traditionellen mexikanischen Tänzen.

Besonders beeindruckend habe ich den Unabhängigkeitstag bei meiner Arbeit im Casa de Ángeles erlebt. Hier wurden die Feierlichkeiten auf den Mittwoch vorverlegt. Es wurde ein Theaterstück über den Nationalhelden Hidalgo und seine sogenannten "Grito de Dolores" (Ruf von Dolores), sowie ein typisch mexikanischer Tanz aufgeführt. Ich hatte das Glück, trotz meiner nicht ganz so mexikanischen blonden Locken einen der Rebellen zu spielen und durfte somit ebenfalls laut "¡Viva México!" rufen. Für diesen besonderen Tag wurde jedes einzelne Kind unabhängig vom Grad seiner Behinderung wunderschön hergerichtet: Die Jungs mit mexikanischen Hemden, die Mädchen mit weiten bunten Röcken, kunstvollen Flechtfrisuren und bunten Schleifen und Blumen im Haar.