Hausach Vom Zauber der Worte und Gesten

Hausach. Simone Hirth, 1985 in Freudenstadt geboren, reiht Textfragmente aneinander, manchmal auch einfach nur Schlagworte, die sich nach und nach zu einer fast surrealen Geschichte verdichten. Eine junge Frau sitzt mittellos und ohne Lebenskonzept in den Trümmern ihres eben abgerissenen Elternhauses und beschließt es aus den Überresten wiederaufzubauen. Sie sortiert Backsteine, Bauschutt und krumme Nägel, sammelt zerbeultes Blechgeschirr, macht sich auf, im Baumarkt zusätzliches Material zu stehlen. Zwischendurch wird ein toter Maulwurf begraben und der klassische Lebensentwurf der westlich geprägten Konsumgesellschaft hinterfragt.

Das Romandebüt "Lied über die geeignete Stelle für eine Notunterkunft", setzt gleich in doppelter Hinsicht auf einen Neuanfang. Ihre Erzählfigur steht vor den Trümmern ihres noch jungen Lebens und wirft für den Neuanfang alle Normen und Zwänge der bürgerlichen Existenz über Bord. Hirths erster Roman aber auch in Sachen Sprachgebrauch und Erzählstruktur eigene Wege. Sie springt durch Textfragmente und Wortreihen, die sich erst nach und nach zusammenfügen. Sie verwirrt, überrascht aber auch mit einem Feuerwerk an schrägen Einfällen und Blickwinkeln, einem überbordenden Humor.

Während sie liest, transformiert Gebärdendolmetscherin Monika Bonnes die Worte in Gesten, übersetzt in eine Sprache der Gebärden, die eine erstaunliche Poesie und Emotionalität offenbart.