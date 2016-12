Hausach Vom Sieger zum Planer

Hausach. Die Münchener Architekten waren aus dem europaweit ausgeschriebenen Realisierungswettbewerb als Sieger hervorgegangen. Thomas Thiele, der das Entscheidungsverfahren betreut hatte, stellte in der Gemeinderatssitzung alle prämierten Arbeiten in Kürze vor und erklärte die Kriterien, anhand derer das Preisgericht die einzelnen Entwürfe bewertet hatte.

"Es war ein spannender Wettbewerb", sagte Thiele eingangs. Am Wettbewerbsverfahren hatten sich 19 von 25 ausgewählten Teilnehmern beteiligt. Die erste Vorbesprechung fand am 14. Juli statt, das Preisgericht tagte am 16. November. Dieses bestand aus Angehörigen der Hausacher Verwaltung, Sachverständigen und Fachpreisrichtern. Die Bewertungskriterien seien bereits im Vorfeld definiert worden, so Thiele. Die Preisgerichtssitzung sei nach einem einheitlichen Verfahren abgelaufen, bei dem auf einen ersten Informationsrundgang ein erster Wertungsrundgang folgte. Nach diesem schieden vier Arbeiten aus.

Im zweiten Wertungsrundgang wurde dann jede Arbeit bewertet. "Das war die Phase, in der die Jury-Mitglieder jeden Entwurf intensiv beurteilten,", erklärte Thiele. Die Bewertungen wurden schriftlich ins Protokoll aufgenommen. Nach dieser Bewertung verblieben sechs Entwürfe in der engeren Wahl. Nach einer gemeinsamen Diskussion wurden die Preise eins bis vier und die beiden Anerkennungen vergeben. Demnach war der Entwurf des Büros Schätzler Architekten aus München das beste gefolgt von Architekten Broghammer Jana Wohlleber aus Zimmern ob Rottweil, Kopf Architekten aus Steinach und Rogg Architekten aus Konstanz. "Entscheidend war der letzte Satz in der Bewertung der Arbeit von Schätzler Architekten", sagte Thiele. Dort heißt es: "Insgesamt entsteht ein gut in das Stadtbild und den Gesamtschulbereich eingepasstes Schulgebäude, das funktional überzeugt". Ein weitererwesentlicher Vorteil des Entwurfs sei, dass er eine stufenweise Umsetzung ermögliche.