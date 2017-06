Hausach Vom Pflug zum Ruheplatz für Wanderer

Hausach. Vier außergewöhnliche Ruheplätze hat Franz Schmid, einer der Wegepaten des Bergsteigs, für den Premium-Wanderweg geschaffen: Aus alten landwirtschaftlichen Geräten bastelte er originelle Bänke und Liegen. So wurden eine Messeregge, ein Einscharpflug, ein Holzschlitten und eine Egge einer neuen Bestimmung zugeführt – die früheren Arbeitsgeräte dienen nun der Erholung.

Und die Arbeit mit diesen Hilfsmitteln war mühsam, das weiß der Bastler aus eigener Erfahrung: Er ist selbst auf einem Bauernhof in Hausach aufgewachsen und hat noch erlebt, wie Landwirtschaft quasi in Handarbeit funktioniert. So weiß er beispielsweise, dass die Egge, die seit 70 Jahren nicht mehr im Einsatz ist und auf der Wanderer heute gemütlich Platz nehmen können, den Boden zerkleinerte und früher auf Steilhängen wie dem im Hauserbach, an dem sie heute steht, zum Einsatz kam. Sie musste mit Seilwinden hochgezogen werden und bis der Hang bearbeitet war, musste der Landwirt etwa 80-Mal hoch und runter laufen. "Eine richtige Schinderei", fasst der Bastler zusammen, zumal das Gerät an die 100 Kilogramm wiegt.

Ähnlich sieht es bei dem Pflug aus, der ein paar Meter weiter steht und auf dem heute zwei Personen bequem Platz nehmen können. Horizontal zog ein Pferd den Pflug über den Hang und auch wenn das Tier die Zugarbeit leistete, legten die Menschen viele Kilometer zurück. "Das gibt eine wahnsinnige Kondition. Die Kerle, die das machen mussten, waren meistens die besten Fußballer", erinnert der Landschaftsverschönerer sich.