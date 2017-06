Hausach Vier Biografien von Kriegskindern verkörpern

Hausach (red/ms). Die Ortenau in den 1940er- und 1950er-Jahren: Krieg, Entbehrung, Neuanfang und das Wirtschaftswunder. All das und inspiriert von Berichten sowie Erzählungen von Zeitzeugen beschreibt der Theaterleiter Edzard Schoppmann in dem Theaterstück "Heimatrevue" Heimat- und Zeigeschichte. Das geht aus einer Pressemitteilung des Kulturamts Hausach hervor.

Wie in einem Poesiealbum aus Bildern, Liedern, Szenen begleitet das Stück den Lebensweg von vier Kriegskindern, die auf einem Dorf in der Ortenau aufwachsen. Die Protagonisten sind: Marthe, die Tochter einer Näherin, ihr kleiner Bruder Rudi, Franz, der Sohn des Kreisleiters und späteren Volksbankdirektors sowie Hannah, die Tochter vom Rektor der Dorfschule.

Humorvoll zugleich berührend wird die Geschichte einer Kindheit und Jugend erzählt, die von Abenteuer, Schmerzen, Sehnsüchten und Glücksmomenten geprägt ist. Sie verkörpern ein Leben, das so ganz anders ist als heute.