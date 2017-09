Hausach "Verlustängste haben überwogen"

Hausach (cr). Als "enttäuschend für die SPD", bezeichnete Bernd Salzmann das Wahlergebnis. Die positiven Anteile der SPD an der Regierungspolitik seien nicht wahrgenommen worden, die Versäumnisse der CDU/CSU in vielen Fragen würden der Koalition insgesamt angelastet werden. Salzmann übt aber auch Kritk an Kanzlerkandidat Martin Schulz. "Er konnte das Ziel soziale Gerechtigkeit nicht differenziert genug darstellen, allerdings auch weil Merkel einer ausführlichen Auseinandersetzung ausgewichen ist", so Salzmann.