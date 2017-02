Hausach Verein Mostmaierhof nimmt seine Arbeit auf

Nachdem die Satzung einstimmig beschlossen und der Verein gegründet war, gab es einige Fragen, die gestellt wurden. Auf die nach der finanziellen Ausrichtung antwortete Hafner, dass die Vereinsmitglieder grundsätzlich ehrenamtlich arbeiten würden. "Es wird voraussichtlich aber auch eine Stiftung geben, die sich um das Eintreiben von Spenden kümmert", so Hafner. "Über wie viele Räume wird der Verein auf dem Mostmaierhof denn verfügen?", war eine weitere Frage. Hafner erklärte, dass der Verein bei der GbR den ehemaligen Pausenraum anmieten werde. "Über die Höhe der Miete muss noch verhandelt werden", sagte er.

Anschließend ging es an die erste Vorstandswahl des Vereins. Für den Vorsitzenden schlugen die Anwesenden Werner Hafner vor, der sich bereit erklärte, das Amt zu übernehmen und dann einstimmig gewählt wurde. Seine Stellvertreterin wird Edeltraud Müller, Kassenwart ist Klaus Mosmann und Schriftführerin wurde Renate Dieterle.

Ein weiterer Punkt, der besprochen werden musste, war die Höhe der Mitgliedsbeiträge. "In vielen anderen Vereinssatzungen ist der Beitrag in der Satzung enthalten, in unserer nicht", erklärte Hafner. Der Grund: Man wolle nicht bei jeder Änderung des Mitgliedsbeitrags die Satzung ändern müssen. Kassenwart Klaus Mosmann schlug 20 bis 25 Euro als jährlichen Obulus vor, was von einigen Seiten als zu wenig angesehen wurde, vor allem wenn damit die Kosten der Veranstaltungen gestemmt werden sollten. Billy Sum-Hermann meinte dazu: "Lieber viele Mitglieder als ein hoher Beitrag." Hafner stimmte dem zu und sagte: "Der Beitrag ist außerdem nicht dazu da, um die Veranstaltungen zu bezahlen." Auch Huber Maier-Knapp pflichtete dem bei und nannte zum Vergleich den jährlichen Mitgliedsbeitrag des Historischen Vereins von 20 Euro. Seine Frau Jiraporn erklärte, dass man für Konzerte und ähnliches Sponsoren finden müsse. "20 bis 25 Euro reichen vollkommen, wir sollten schauen, dass wir auch Junge in den Verein holen und bei denen sitzt das Geld meistens nicht so locker", befand Franz-Josef Wölfle. Schließlich wurde ein Mitgliedsbeitrag in Höhe von 20 Euro beschlossen.

Bei dem Punkt "Organisationsfragen" gab Hafner bekannt, dass es demnächst ein Treffen mit der Organisationsberaterin Gisela Knoll geben soll, um ein Fest vorzubereiten, bei dem weitere Vereinsmitglieder geworben werden sollen. Es wird dann wahrscheinlich im Mai stattfinden. Außerdem sollen an jedem ersten und dritten Mittwoch im Monat Teamsitzungen abgehalten werden.