Hausach Unglaubliche Zahlen lauern überall

Mit diesem Gesamtpaket ging es schließlich an die Verlagssuche, die sich nicht einfach gestaltete. "Ich wollte auf keinen Fall in den Selbstverlag gehen oder irgendwelche Vorauszahlungen leisten müssen", erklärt der Autor. Nach einigem Suchen sei er fündig geworden. Herausgekommen sind 137 beschriebene und illustrierte Seiten, auf denen die unglaublichen Zahlendreher nebst entsprechenden Zeitungsartikeln nachzulesen sind. Egal, ob es sich um die Ergebnisse der Europawahl in Großbritannien handelt, Millionen mit Milliarden verwechselt werden oder der große Lottogewinn geteilt wird – Zahlen, die es in sich haben lauern an allen Ecken und in allen Zeitungs-Enten.

Weitere Informationen: "7+4=10 oder: 8ung im Zahlenverkehr! – Über unglaubliche Zahlendreher in deutschen Zeitungen" ist im "unitet p.c."-Verlag erschienen und kostet 16,80 Euro.