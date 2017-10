Hausach "Taufe als ersten Akt der Freiheit zu verstehen"

In der Kirche durfte entschieden werden

Die Taufe sei als erster Akt der Freiheit zu verstehen, den es in der Menschheit gab. "In der Kirche durfte entschieden werden und damit wurde auch die Religionsfreiheit konstituiert", erklärte Reiche seine These. Die Kirche habe "Gott sei’s geklagt" ihre Schattenseiten, aber es gebe auch sehr viel Gutes, das wenig beachtet werde. Die Frömmigkeit der frühen Christen sei heute fremd, der geschichtsphilosophische Teil der Kirchentwicklung lasse sich anhand des Buches "Die Verzauberung der Welt" von Jörg Lauster erklären. "Seit dem Missions-Ausbruch gibt es eine Verzauberung der Welt. Christen haben mit dem, was sie tun, die Welt verändert", befand Reiche.

Im Sprachkonvikt gelernt frei zu denken

Der Hausacher Theologe Uhl sah die Menschen in der Kirche und drehte die Perspektive auf die Ausbildung Reiches zum evangelischen Priester am Berliner Sprachkonvikt.

"Dort habe ich anders und freier zu denken gelernt, nicht mehr in den Denkschablonen der DDR", erklärte Reiche und gewährte Einblicke in das damalige offizielle Denken. Es habe eine Revolution gebraucht, um die kirchliche Theologie menschlich zu machen. "Wenn das Rad der Heilsgeschichte durch einen Staat wie die DDR zurückgenommen wird, muss man dem Evangelium zum Durchbruch verhelfen", formulierte er seine Grundmotivation.

Daraus habe sich die Frage ergeben, was dem Staat wirklich weh tue – die Neugründung der SDP sei das Mittel der Wahl gewesen. "Zum 40. Jahrestag der DDR haben wir ihr mit der SDP-Gründung ein wirklich wichtiges Geschenk gemacht", scherzte Reiche. Wie aus dem Besuch bei seiner Großmutter im Sauerland schließlich eine politische Sternstunde wurde, war ein spannender Bericht zum innerdeutschen Mauerfall. "Wir hatten damit gerechnet, dass es fünf bis sechs Jahre dauern würde, aber nachdem wir im Januar gerufen hatten ›Wir sind ein Volk‹, hat alles eine Dynamik bekommen, die nicht mehr aufzuhalten war". Helmut Kohl habe als damaliger Bundeskanzler die Gunst der Stunde angefangen zu erkennen. "Hätte er das schmale Fenster von wenigen Monaten für die deutsche Einheit nicht genutzt, gäbe es sie heute nicht", unterstrich Reiche. Die Sowjetunion sei kurze Zeit später zerfallen.

Ende 1991 Anfang 1992 sei die Einheit nicht mehr möglich gewesen. Uhl wollte als dritten großen Block des Abends die Freiheit als ein Stück der theologischen Existenz, aber in ihrer politischen Dimension besprochen haben. Reiche führte Persönlichkeiten wie Mahatma Gandhi oder Martin Luther King an, die ihren gewaltlosen Widerstand von Jesus gelernt hätten und mit dem auch die Stasi-Leute 1989 nicht gerechnet hatten. Mit Kerzen und Gebeten sei die Mauer gefallen.