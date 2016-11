Hausach Stoffels: "Das ist die Differenzierung, die uns ausmacht"

"Kein Rekord, aber eine leichte Tendenz nach oben", fasste der Werkleiter zusammen. Ein Jahr vor dem 75-jährigen Jubiläum des Unternehmens sei auf den Fluren der Firma in den vergangenen Monaten "Wir werden wieder verkauft" das beherrschende Thema gewesen. Trotzdem seien die Mitarbeiter hochmotiviert und engagiert jeden Tag zur Arbeit erschienen. "Das ist die Differenzierung, die uns ausmacht", betonte der Werkleiter.

Der Standort Hausach stehe so gut da wie seit Jahren nicht mehr. Die 300-Millionen-Marke der produzierten Teile sei geknackt, die Liefertreue zum Kunden gut. Wesentlich investiert wurde in die Verbesserung des Raumklimas in einigen Räumen, eine halbe Million Euro sei allein für das Werkzeugdach ausgegeben worden. Aktuell werde in neue Projekte wie Laserbeschriftungsanlagen investiert und Stoffels sieht das Unternehmen für die Zukunft gut gerüstet.

Nachdrücklich betonte er die erfreulich drastische Reduzierung der Arbeitsunfälle, die hauptsächlich der gewachsenen Eigenverantwortung der Mitarbeiter zu verdanken sei. "Mit 18-jähriger Betriebszugehörigkeit bin ich nun volljährig, was Neumayer Tekfor betrifft", scherzte Stoffels. Er wisse um die Unzufriedenheit einiger Mitarbeiter. Auch die "Nörgler" seien jedoch als Chance zu positiven Veränderungen und Fortschritt zu sehen. Das angestrebte Ziel, in Hausach Arbeitgeber auch für die kommende Generation zu sein, habe sich seit dem Vorjahr nicht geändert. Sein persönlicher Dank gelte all jenen, die durch harte Arbeit helfen, dieses Ziel zu erreichen.