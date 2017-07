Hausach Staffelübergabe nach "eigener Tradition"

Heike Bauer von der Neumayer-Stiftung hob die Bedeutung der Kernkompetenzen Lesen und Schreiben für das gesellschaftliche Leben hervor. Erfundene Geschichten könnten politische Sachverhalte manchmal besser näher bringen als ein Sachbuch. Um Geschichten erzählen zu können, brauche es "Zeit und Ruhe, aber ab und an auch finanzielle Unterstützung", so Bauer.

Oliver bedauerte, dass pro Jahr nur drei Stipendien vergeben werden, denn die Jury habe meistens Schwierigkeiten, unter der Auswahl der letzten sechs Bewerber auszuwählen. "Aber wir haben ja auch einmal mit nur zwei Stipendien angefangen", meinte er augenzwinkernd.

Die Laudatio für Katharina J. Ferner aus Wien hielt Jury-Mitglied Robert Renk. Ganz bewusst habe sich das Gremium für eine junge Autorin entschieden – Ferner ist Jahrgang 1991 – die erst einen Roman veröffentlicht hat. Ferner habe ein Slawistik-Studium absolviert und dass sie sich in den slawischen Ländern am wohlsten fühle, merke man ihren Werken an. Renks "Löst", das literarisch-österreichische Spionageteam, habe ihm gemeldet, dass Ferner gerade Bücher von Michael Stavaric und Ilija Trojanow lese. "Sie passt also bestens hier herein", meinte Renk.

Ulrike Wörner lobte die Essenerin Kathrin Schrocke als Stipendiatin für den Bereich Kinder- und Jugendliteratur für ihre außergewöhnliche Themenwahl. "Sie schreibt Bücher über und für Jugendliche, die weit weg von heile Welt sind", so Wörner.

José F. A. Oliver gab einige Antworten aus dem Bewerbungsbogen von Stefan Schmitzer, dem Stipendiaten für den Bereich Lyrik, zum Besten. So habe er die Frage, ob Zufall etwas Tröstliches habe, mit "723" beantwortet. In seinen Werken führe Schmitzer Gedanken aus, bei denen einem oft das Lachen im Halse stecken bleibe. Er sei eine "fantastische Stimme mit politischer Wucht". Die Namensgeberin von Schmitzers Stipendium Gisela Scherer sei in ihrer Sprache oft genau so kompromisslos gewesen.

Das Willkommensgeschenk für die neuen Stadtschreiber kündigte Michael Stavaric an: Eine Manuskriptlesung mit Petra Piuk, die ihr Werk "Toni und Moni – Anleitung zum Heimatroman" vorstellte. Dieses erscheint erst im kommenden Monat. Da Piuk aus dem Schauspielbereich kommt, wunderte es nicht, dass sie aus dem Buch, das an ein Drehbuch erinnerte, ein bisschen wie eine Fernsehansagerin las. In der "Anleitung" beschreibt sie eine vordergründig heile Idylle in einem kleinen Dorf. Bei Sätzen wie "Schlagen Sie nicht das Buch zu, sondern Ihren Hund oder Ihr Kind, dann schunkeln Sie fröhlich weiter", wurde aber deutlich, wie es hinter der Fassade aussieht.

Katharina J. Ferner ist bereits in das Molerhüsle eingezogen und bleibt dort bis September. Ihr folgt Kathrin Schrocke von Oktober bis Januar und Stefan Schmitzer von Februar bis April.

Katharina J. Ferner, Jahrgang 1991, lebt seit 2009 lebt vorwiegend in Wien, wo sie ihren Bachelor in Slawistik (Russisch) abgeschlossen hat. Neben ihren Texten schreibt sie Rezensionen für das österreichische Bibliothekswerk, sowie für die junge Literaturzeitschrift "& Radieschen". Kathrin Schrocke wurde 1975 in Augsburg geboren. Nach ihrem Germanistik- und Psychologiestudium in Bamberg arbeitete sie als Pressereferentin im Verlagswesen und als Dozentin in der Erwachsenenbildung. Seit 2003 ist sie als freischaffende Autorin tätig. Ihre Bücher wurden vielfach übersetzt und mit zahlreichen Preisen bedacht. Stefan Schmitzer, geboren 1979, lebt und arbeitet in Graz als Autor und Performer. Er veröffentlicht Gedichte, Prosa, Theatertexte, Rezensionen und Essays.