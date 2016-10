Hausach Stadtverband feiert 70-jähriges Bestehen mit Festabend

Lang war die Liste mit den Begrüßungen, mit denen Werner Kadel, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands, den Abend eröffnete. Als Festredner war der ehemalige Ministerpräsident Erwin Teufel der Einladung gefolgt, ebenso die Bundestagsabgeordneten Kordula Kovac und Thorsten Frei sowie Landtagsabgeordnete Marion Gentges, Ehrenvorsitzender Adalbert Kleiser, Bürgermeister Manfred Wöhrle, Vertreter der Hausacher Stadtratsfraktionen, Abordnungen der CDU-Ortsverbände aus der Nachbarschaft, Pfarrerin Imke Diepen und Pfarrer Gerhard Koppelstätter.

Das dreieinhalbstündige Programm wurde durch Musik der Stadt- und Feuerwehrkapelle unter der Leitung von Ralf Keil und durch die Tanzeinlagen der Kinder und Jugendlichen der Trachten- und Volkstanzgruppe Hausach/Einbach bereichert. Den Reigen der Gratulanten eröffnete José F. A. Oliver. Sein literarisches Vorwort wurde mit viel Beifall bedacht. Das Wirken der CDU in der großen Politik und bei den Menschen vor Ort hatte der Bundestagsabgeordnete Frei zu seinem Thema gemacht. Die großen Verdienste der CDU für die Stadt Hausach, die seit ihrer Gründung immer mit Mehrheiten im Gemeinderat vertreten war und ist, hob Bürgermeister Manfred Wöhrle hervor. Seitens der Freien Wähler hatten Ines Benz und seitens der SPD Bernd Salzmann – wie alle anderen Sprecher auch – neben ehrenden Worten auch Geschenke dabei.

Interessant und informativ war der geschichtliche Rückblick über die 70 vergangenen Jahre von Vorstandsmitglied Urte Hörtz. Sie spannte den weiten Bogen von der "Zeit des Neuanfangs ganz unten" in der damaligen Badisch-Christlich-Sozialen Volkspartei als Vorgängerin der späteren CDU bis zur Gegenwart. Dem Stadtverband – nach wie vor der mitgliederstärkste im Kinzigtal –­ mangle es jedoch an jungen Leuten, die sich für Politik interessieren und engagieren. Darauf soll in den nächsten Jahren einer der Schwerpunkte liegen. Die Bundestagsabgeordnete Kovac sorgte mit der Schilderung ihrer Erlebnisse beim Besuch der Feiern zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden für etwas Betroffenheit. Noch nie habe sie so viel Hass und Verachtung in den Augen von Menschen gesehen und aus deren Mund gehört. Tröstlich sei jedoch die Tatsache gewesen, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen in Dresden friedlich und fröhlich gefeiert habe.