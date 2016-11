Hausach Speckle, der letzte Abt

Hausach. Die Straßennamen Hausachs wurden geprägt durch Flurnamen wie Hegerfeld, Hasenfeld und durch örtliche Persönlichleiten, die in Hausach geboren wurden oder dort lange lebten.

Eine Besonderheit ist aber die Breitenbachstraße. Ihr Name deutet darauf hin, dass es an dieser Stelle einst einen breiten Bach gab. Dieser hatte Einfluss auf die Bebauung. Vermutlich durch ein starkes Unwetter lief das Wasser des Breitenbachs auf dem Kamm der Ablagerungen, was bei der Bebauung der Häuser in der Netterstrasse dazu führte, dass in den Kellern oft bis zu 20 Zentimeter hoch Wasser stand. Das führte dazu, dass die gerade gebauten Häuser nicht alle sofort bezogen werden konnten. Erstellt wurden die Häuser in der Netter- und Jakobistraße für die Betriebsangehörigen des Walzwerks 1923 und 1927, in den Zeiten der Inflation. Das gleiche passierte später bei der Stadthalle, in deren Kellerräume ebenfalls Wasser eindrang.

Persönlichkeiten wie Abt Ignaz Speckle, Friedrich August Haselwander- und Emil Fischinger prägten den südlichen Stadtkern und gaben den dortigen Straßen Namen. Haselwander und Fischinger waren Einwanderer, die ins Hammerwerk nach Hausach kamen. Friedrich August Haselwandes Urgroßvater kam als Kohlemeister aus Tirol nach Hausach. Friedrich August wurde 1859 geboren. Er studierte in Karlsruhe und Straßburg. Im Jahr 1887 machte er Erfindungen im Triebwerksbau, die heute im Ehrensaal des Deutschen Museums zu sehen sind. 1932 starb er.