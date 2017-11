Hausach "Sie waren immer Bürgermeister"

Hausach. Seine Abschiedsworte waren der letzte Punkt auf der Tagesordnung, und das hatte seinen Grund: Ihm sei es immer wichtig gewesen, die Gemeinde und ihr Wohlergehen in den Vordergrund zu stellen, nicht seine Person. "Die Sitzungstätigkeit sollte sich um das Fortkommen der Stadt drehen, nicht um Persönliches", sagte er.

Für die Gemeinderatsmitglieder und ihr Engagement fand er nur warme Worte. "Ich weiß, dass Sie alle Ihre Arbeit sehr ernst nehmen und danke Ihnen, dass Sie in schwierigen Situationen stets hinter mir standen."

Rund 700 Sitzungen – in Ausschüssen, Verbänden und im Rat – habe Wöhrle beigewohnt und er nannte einige "Meilensteine", sprich Projekte, die in diesen vorangebracht wurden (siehe Infokasten). All das seien "prägende und wichtige Ereignisse" gewesen, die Zeit als Bürgermeister fasste er als "erfüllend und schön" zusammen. "Es gab kaum einen Tag, an dem ich nicht gerne ins Rathaus gekommen bin. Und diese Freude gab mir die Kraft, diesen interessanten, aber auch anstrengenden Beruf auszuüben", meinte er.