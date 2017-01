Hausach Seminar zu "Fünf Esslinger"

Das Hausacher Unternehmen war bis dahin eine Tochter des Düsseldorfert Stahlkonzerns Thyssen gewesen. Als der für den nicht mehr ins Programm passenden 400-Mann-Betrieb einen Käufer suchte, entschlossen sich Sokol und Simon, den Betrieb zu übernehmen – nicht allein, um ihn vor einem möglichen "Aus" zu retten und Arbeitsplätze zu retten. Ganz uneigennützig war der Kauf wahrscheinlich nicht gewesen. Sokol und Simon spekulierten wohl darauf, dass das, was Unternehmen in den USA Gewinne einbrachte, auch in Deutschland funktionien würde: wenn Manager oder Betriebschefs ihr Unternehmen selbst kauften.

In den USA hatten in einer regelrechten Welle Hunderte Manager ihren Aktionären das Unternehmen abgekauft. Dieser Vorgang wurde seinerzeit als "buy out" bezeichnet.

Mit einem Eigenkapital von nur 100 Millionen Dollar kaufte beispielsweise eine Gruppe von Investoren Anfang 1986 sämtliche Aktien eines amerikanischen Lebensmittel- und Konsumgüter-Unternehmens – nicht ohne dabei jede Menge Schulden zu machen.

Diese konnten die Käufer allerdings innerhalb weniger Monate abbauen und das Unternehmen danach gewinnbringend weiter verkaufen. Mit dieser Methode vervielfachten in den USA etliche amerikanische Firmen-Aufkäufer ihr Vermögen.

Ähnliches erhofften sich sich wohl Sokol und Simon. Da sie aber kein Kapital hatten, wandten sie sich an die Gesellschaft für Wagniskapital in Frankfurt (WFG). Eigentlich hatte sich die Gesellschaft gegründet, um Führungskräften der Wirtschaft Eigenkapital zu besorgen, mit dem sie dann ein eigens Unternehmen aufbauen konnten. Dabei hatten sie vor allem ehrgeizige Technik-Pioniere im Auge gehabt, die im angestammten Unternehmen mit ihren innovativen Ideen nicht die erhoffte Resonanz fanden. Mit der Zeit richteten sie ihr Interesse aber immer mehr auf die Übernahme bereits etablierter Firmen durch das jeweilige Management – "buy outs" also. Diese erwiesen sich auch in Deutschland bald als rasant wachsender Geschäftszweig. Doch "buy outs› waren immer ein Wagnis der und immer mit einem hohen Risiko behaftet, denn in der Regel starteten die Aufsteiger ohne eigenes Kapital. Sie mussten Schulden machen.

So auch Sokol und Simon. "Wir sehen mehr Chancen als Risiken", zitierte der "Spiegel" in diesem Zusammenhang Sokol. Und so erwarben er und Simon Minderheits-Anteile an dem von diesem Zeitpunkt an "Umformtechnik Hausach" genannten Unternehmen. Den Rest der Anteile übernahmen zwei Finanzierungsgesellschaften.

Das Risko lohnte sich: Nicht nur, dass das Werk gerettet war und 1990 sein 150-jähirges Bestehen feierte. 1998 konnten Sokol und Simon es tatsächlich an die spanische Teka-Gruppe verkaufen.