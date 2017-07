Hausach Selbst der Bürgermeister zitiert aus dem Buch

Hausach (cr). Eine für ihn "ganz wichtige Veröffentlichung" hat José F. A. Oliver am gestrigen Montagmorgen in der Graf-Heinrich-Schule der Öffentlichkeit vorgestellt: Das Wortwerk, das die Ergebnisse der Schreibewerkstätten des Hausacher Leselenzes enthält. Es ist das zehnte Wortwerk und mit seinen neun Jahren älter als so mancher seiner jungen Autoren.