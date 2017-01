Hausach Sein Buch kommt ins Kino

Dann ist es ganz anders gekommen: Mohl hatte nach seinem Studium an Universitäten in Kiel, Tübingen, Berlin und Weimar zunächst zehn Jahre als Werbetexter gearbeitet, nebenbei in verschiedenen Genres geschrieben, aber nichts veröffentlicht. "Ich habe mich immer als Schriftsteller verstanden, und nicht als Werbetexter", betont der Hamburger.

Der erste Erfolg stellte sich 2000 ein, als Mohl für eine Kurzgeschichte, eine Liebesgeschichte zwischen Jugendlichen, den Limburg-Preis der Stadt Bad Dürkheim erhielt. Die Geschichte erschien in einem Sammelband, durch den der Rowohlt-Verlag auf ihn aufmerksam wurde. Die Leiterin der Jugendbuchabteilung sei auf ihn zugekommen und fragte, ob er einen Jugendroman schreiben möchte. Mohl zögerte zunächst, entwarf aber ein Exposé und bekam gleich darauf einen Vertrag: "Es war einmal Indianerland" kam 2010 heraus und wurde ein Erfolg. Der Hamburger hängte vor zweieinhalb Jahren seinen Beruf als Werbetexter an den Nagel und ist seitdem hauptberuflicher Schriftsteller.

Was unterscheidet Mohls Stil von anderen Jugendromanen? "Bei ›Es war einmal Indianerland‹ geht es um einen 17-jährigen Boxer, dem in einem Sommer sein ganzes Leben um die Ohren fliegt", erzählt der Hamburger. "Die Geschichte ist nicht linear erzählt, sondern wird aus mehreren Puzzleteilen zusammengesetzt", erklärt Mohl. "Wenn man als Erwachsener auf seine Jugend zurückblickt, erscheint einem diese Phase in einer geraden Reihenfolge. In dem Augenblick, in dem man 17 Jahre alt ist, weiß man nicht, was als nächstes passieren wird.". Mittlerweile ist aus dem einen Jugendroman die "Stadtrand-Trilogie" geworden, in denen Mohl Geschichten über das Erwachsenwerden erzählt.

"Als Schriftsteller wünscht man sich schon, dass die Leser etwas erstaunt, beglückt und interessiert. Aber ich wünsche mir persönlich, dass meine Romane nicht von wohlwollenden Tanten verschenkt werden, sondern der Leser alleine auf sie zugeht", so der Autor. Bei "pädagogisch wertvollen" Büchern bekomme man den Eindruck, dass es für alle Probleme auch Lösungen gibt. Mit seiner Arbeit möchte er vor allen Dingen Erfahrungen teilen.

Hausach ist für den Hamburger ein Ort, "den ich mit vielen positiven Eindrücken verbinde". Es sei unglaublich, was die Einheimischen ihm an Wertschätzung entgegen bringen. "Wir Stadtschreiber werden nicht als komische Vögel empfunden", lacht der Schriftsteller. Er finde, dass Hausach Glück hat, José F.A. Olivier zu haben, "der mit großen Engagement etwas für die Stadt und seine Menschen macht", so Mohl.