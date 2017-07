Hausach Schüler geben lautstarke Unterstützung

Dann wies er die jungen Zuhörer ein, denn er brauchte ihre Hilfe. "Lesungen müssen immer laut sein, dann sind sie besonders gut", erklärte er. So sollten die Kinder jedes Mal, wenn Kinder im Buch Frerk hänselten, laut "Frerk, du Zwerg" brüllen, was nach zwei Anläufen auch hervorragend funktionierte.

Die Hilfe der Kinder benötigte Heinrich dann gleich im ersten Kapitel, in dem beschrieben wird, warum der Junge Frerk sich einen Hund wünscht, "aber einen großen". Da seine Mutter aber "Allergie" hat, größtenteils gegen Dinge, die Spaß machen, kommt das nicht in Frage.

Im weiteren Verlauf der Lesung fesselte Heinrich die Kinder mit einem Auftritt, der dem eines Schauspielers in nichts nachstand. Er gab den verschiedenen Rollen unterschiedliche Stimmen und eine charakteristische Mimik. Für viel Gelächter sorgte Frerks Hobby, sich passendere Namen für Dinge auszudenken. So bezeichnet Frerk die Gabel lieber als Fressforke und Mineralwasser als Rülpsplörre – aber nur heimlich in seinem Kopf, denn seine Mutter ist der Meinung, dass er für so etwas schon zu alt sei.