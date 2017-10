Hausach Ruf nach Frieden überdauert Zeiten

Der Ruf nach Frieden überdauere die Zeiten "und wenn wir in Frieden miteinander leben, dann kann es wohl endlich auch so sein, dass wir die Reformation, die Spaltung der abendländischen Kirche nicht mehr länger als einen tragischen Unfall begreifen, sondern auch als Geschenk", so Uhl.

Der Eintritt zum Konzert am Freitag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadtkirche ist frei, es wird aber um Spenden gebeten. Diese werden für die ökumenische Friedensarbeit verwendet. An der Orgel spielt Dieter Benson.