Hausach Ruf der Freiheit wird in Schottland nicht leiser

Roemers erster Halt in Schottland war das Rannoch Moor, ein 130 Quadratkilometer großes Moor in den schottischen Highlands, durch das er mit Gummistiefeln wanderte. "Der Boden dort ist immer nass und es gibt Schlammlöcher, in denen man bis zur Hüfte versinken kann", erklärte Roemer.

Nach so viel unberührter Natur zog es den Fotografen in die schottische Hauptstadt Edinburgh, die als eine der schönsten Städte Europas gilt. Schließlich besuchte Roemer den höchsten Berg des Lands, was aber nicht viel heißen will: Der Ben Nevis ist gerade einmal 1345 Meter hoch.

Es waren die Geschichten solcher Menschen wie Calum McLeod, denen Roemer auf seiner Reise begegnete und die den Zuhörern den wahren Kern der schottischen Mentalität näher brachten. McLeod war ein Farmer auf der Insel Raasay. Da die Regierung sich weigerte, baute er in mehrjähriger Eigenarbeit eine drei Kilometer lange Straße, die zu seinem abgelegenen Dorf führte, damit es nicht mehr von der Außenwelt abgeschnitten war.

Eine weitere schottische "Spezialität" sind die mehr als 1400 Castles und die dazu gehörenden Spukgeschichten, von denen Roemer einige zum Besten gab. Diese stehen meistens in enger Verbindung zur blutigen und oft tragischen Geschichte des Lands.

Eine solche, wenn auch sie nicht in Spukschlössern stattfand, ist auch die der "Clearances" in den Nordhigh-lands. Bei diesen wurde im späten 18. Jahrhundert die ansässige Bevölkerung zugunsten der flächendeckenden Einführung der Schafzucht vertrieben. Heute gibt es wieder einige Schotten, die sich das Land durch Gerichtsverfahren und neue Ideen zurück erkämpft haben. Ein Beispiel, das zeigt, dass der Ruf der Freiheit nicht leiser geworden ist und die Schotten ihm auch heute noch folgen. Mit diesem Zeichen der Hoffnung beendete Roemer den Vortrag.