Hausach Räte entscheiden über Außenstelle

"Zum Wohle der Kinder"

Dem schließen sich Hausachs Bürgermeister Manfred Wöhrle und Wolfachs Schultes Thomas Geppert an: "Wir sind der klaren Auffassung, dass die veränderte Situation im Sinne der schulischen Arbeit zum Wohle der Kinder eine Unterrichtung an bereits gestarteten Standorten Hausach für alle Klassen 5 bis 10 erforderlich macht und deshalb die Vereinbarung aufgehoben werden soll", schreiben die Beiden in der Sitzungsvorlage. Das heißt konkret: Alle Schüler sollen in Hausach bleiben, eine Außenstelle soll es nicht geben. Dies sei auch der Wunsch der Eltern, so das Papier. Die bestehenden Vereinbarungen für die Werkrealschule Hausach-Wolfach würden davon nicht beeinflusst, das Schulmodell läuft 2019/2020 aus.

Die erforderlichen baulichen Überlegungen für die Unterbringung Klassen 9 und 10 in Hausach könnten demnach auch noch in den Entwurf des Architekturbüros Schätzler eingebracht werden. Dieses hatte den europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb zur Erweiterung der Schule gewonnen (wir haben berichtet). Knackpunkte sind dabei insgesamt gesehen ein relativ knapp bemessenes Zeitfenster bis zum August 2018, aber auch die 95 Schüler, die jetzt schon in Modulbauten untergebracht werden, bis der Erweiterungsbau endlich steht. "Kein Grund zur Panik", befindet Schuldirektorin Simone Giesler, die vor allem auf die Qualität des Unterrichts eingeht, der statt schmucker neuer Klassenzimmer bislang noch in Containerbauten abgehalten wird. "Auch wenn diese Übergangslösung zunächst kritisch beäugt wurde, so bietet die Improvisation neben einer gleichwertigen Ausstattung auch kurze Wege und keinerlei Benachteiligungen."

Keine Beeinträchtigung

Weder die Beförderung noch die Verpflegung oder die Lehrerversorgung seien dadurch beeinträchtigt worden. Wie der Ansturm in Hausach in Zukunft bewerkstelligt werden soll, ist das, was Kopfzerbrechen bereitet. Zudem ist noch nicht bekannt, wie viele zehnte Klassen es ab dem neuen Schuljahr von 2018 geben wird, wenngleich Giesler im Juni genau über diesen Sachverhalt endgültige Klarheit schaffen will.

Dass die Zahl der Neuanmeldungen über den Erwartungen liegt, ist die Kopfnuss, womit sich wiederum der Kreis zur Containerlösung schließt. Bis zu sechs weitere Klassenzimmer werden benötigt, wenn die Außenstelle Wolfach wegfällt – dazu muss hinzugerechnet werden, dass sich der Altbau der Gesamtschule in einem sanierungswürdigen Zustand befindet und in Kürze ein weiterer Kostenfaktor entsteht.

Dass das ursprüngliche Konzept der Schule nun verworfen wird, bedeute aber nicht, dass die damaligen Entscheidungen falsch waren, schreiben Wöhrle und Geppert in der Sitzungsvorlage. Sie betonen: "Die abgeschlossene Vereinbarung für die Sicherung des schulischen Angebots in unserer Raumschaft war zu diesem Zeitpunkt sinnvoll und richtig."

Weitere Informationen: Die öffentliche Gemeinderatssitzung in Hausach findet am Mittwoch, 5. April, u, 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. In Wolfach tagt der Rat im Rathaus um 20 Uhr.