Hausach Oliver: "Da müssen wir eben durch"

Verkehrsteilnehmer und Leselenz-Besucher müssen also mit Behinderungen rechnen und sollten mehr Zeit und weitere Wege einplanen, empfiehlt Keller. Gerade Literaturfreunden empfiehlt er, einen Parkplatz möglichst weit außerhalb der Innenstadt zu suchen und den Rest des Wegs zu Fuß zurückzulegen.

Dennoch versuche die Verwaltung, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten. In der gesamten Innenstadt gilt während der Arbeiten am Tunnel ein komplettes Halteverbot.

Um Rückstaus in die Stadt bei der Auffahrt Hausach-Ost zu verhindern, wird dort die Vorfahrtsregelung geändert: Fahrzeuge, die aus Hausach kommend in Richtung Hornberg und Wolfach unterwegs sind, sind vorfahrtsberechtigt. Alle, die aus Hornberg und Gutach kommen, fahren für die Dauer der Tunnelsperrung in diesem Zuge dann auch nicht mehr rechts, sondern links ab, um nach Hausach einzufahren.

"Wir wollen Rückstaus verhindern"

Eine Verkehrsinsel wird zu diesem Zweck entfernt. "Wir hoffen, dass sich ein Rückstau so verhindern lässt, was sich aber auf jeden Fall auswirken wird, sind die Fahrzeuge, die aus Wolfach kommen und nach Haslach wollen", sagte Keller. Da diese nicht mehr Vorfahrt haben, wird sich der Verkehr bei der Auffahrt Hausach-Ost wahrscheinlich stauen, "aber dann ins freie Feld und nicht in die Stadt", sagt der Bauamtsleiter.

Er rechnet damit, dass es in der erste Woche der Sperrung die größten Probleme geben wird. "Danach wird sich das hoffentlich einpendeln."

Oliver warnt "seine" Autoren jedenfalls vor. "Die meisten kommen ja mit der Bahn, aber ich sage dennoch allen, dass sie mehr Zeit für die Anreise einplanen sollten", sagt der Leselenz-Kurator.

Durch den Hausacher Sommerbergtunnel nutzen laut Bauamtsleiter Hermann-Josef Keller täglich etwa 16 000 Fahrzeuge. Zu denen, die während der Sperrung dann durch die Innenstadt geleitet werden, kommen noch etwa 4000 bis 5000 weitere Verkehrsteilnehmer, die ohnehin immer den Weg durch die Stadt nutzen.