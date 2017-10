Hausach Öffnungszeiten in der Diskussion

"Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass man bei qualifizierten Befragungen zu einem anderen Ergebnis kommt als bei einem schnellen ›ich habe mich mal umgehört‹", sagen Schätzle und Walter.

Die verkürzten Öffnungszeiten der Kita wurden auch in der Ratssitzung am Montagabend während der Frageviertelstunde angesprochen. Ein Elternteil der Verfasser war anwesend und wollte konkret wissen, wann die vorherigen Öffnungszeiten wieder eingeführt werden. Das konnte Bürgermeister Manfred Wöhrle nicht beantworten. Noch in dieser Woche solle es aber eine Umfrage zum Bedarf geben. Wie lange es dann dauere, bis die vorherigen Öffnungszeiten – sofern es tatsächlich gewünscht sei – wieder eingeführt werden, konnte er nicht sagen.

Auch Schätzle und Walter können nicht einschätzen, wie viel Zeit der erforderliche Entscheidungsprozess in Anspruch nehmen wird, wenn die Umfrage tatsächlich einen Bedarf an verlängerten Öffnungszeiten ergibt. "Es sind viele Gremien und Entscheidungsträger involviert, das ist schwer zu sagen", erklären sie. Aber, das betonen beide, "wenn die Nachfrage da ist, versuchen wir das Angebot zu schaffen, und zwar so schnell wie möglich." Bis dahin bedürfe es einer Übergangslösung beispielsweise über eine ergänzende Betreuung durch eine Tagesmutter.