Hausach Noch wichtiger als das Geld sind die vielen schönen Erinnerungen

Denn mit dessen Zeit als Bärenkind verbinden sie "viele positive Erlebnisse und Gespräche, die ohne diese Aktion nie stattgefunden hätten", wie sie sagen. Edgar Brucker erzählt, dass er sich besonders darüber gefreut habe, dass sich aufgrund der Aktion Menschen bei ihm wieder gemeldet hätten, von denen er seit Jahrzehnten nichts mehr gehört habe.

Aber natürlich sei es auch und vor allem für den Jungen eine tolle Zeit gewesen. "Ihm hat es gut getan, sozusagen auf einen Sockel gehoben zu werden, und ja, etwas ganz Besonderes zu sein", so Bärenmama Birgit – gerade weil er im Vergleich zu Altersgenossen insbesondere in körperlicher Hinsicht oft Nachteile hat. Geistig ist alles in Ordnung, Pedro ist gerade in die Schule gekommen. Auf die Frage, ob er gerne Bärenkind war, antwortet der Fünfjährige mit einem nachdrücklichen Nicken. Das einzige, was ihm nicht so gefallen habe, sei das viele Fotografieren gewesen, weiß seine Mutter schmunzelnd zu berichten.

Auch wenn die Zeit der Geschenke nun allmählich zu Ende geht: Während ihre Eltern sich über die Spende freuten, bekamen Pedro und sein älterer Bruder Carlos zum Abschluss der Übergabe noch jeweils einen Plüsch-Glückshasen geschenkt.