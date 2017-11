Hausach "Niemand hat es bisher so schön vorgelesen"

"Ich war im Bett, als ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen, und ich musste weinen, weil mir viele Dinge so bekannt vorkamen", sagte die aus der Serie "Die Fallers" bekannte Schauspielerin Anne von Linstow zu Beginn. Diese hatte Boscia vor circa 25 Jahren auf der Straße in Baden-Baden kennengelernt. Sie wohne dort in dem Haus, in dem "Pippo" damals angefangen habe, das Buch zu schreiben, erzählte sie.