Hausach Nicht nur zum Wohl der Tiere

Hausach. "Wir haben in Absprache mit dem Veterinäramt abgeklärt, was das Tierheim benötigt", erklärte Lehmann eingangs. So werde das Tierheim in drei Abschnitte unterteilt: Tierunterbringung, Behandlungsraum und Verwaltungsbereich. Auch eine Quarantänestation gehöre dazu. Die Baugenehmigung sei dann 24. November erteilt worden.

Nachdem er diesen ersten Überblick gegeben hatte, stellte Lehmann die Pläne im Detail vor. Drei Zimmer seien für die Katzenbetreuung vorgesehen, aus dem ehemaligen Bad werde ein Lager mit einer Duschmöglichkeit, um zum Beispiel Katzenklos zu reinigen. Außerdem solle es eine Futterküche und einen Behandlungsraum geben, bei dem eventuell ein Tierarzt stundenweise vor Ort sein könnte. "Der könnte auch Anlaufstelle für die Kinzigtäler sein, wenn sie wissen, dass ein Tierarzt zu einer bestimmten Zeit im Tierheim ist", fügte Vorsitzende Heike Mayer hinzu.

Laut Lehmann müssen die Sanitäranlagen erneuert werden, in den Keller komme eine neue Heizung. Deren Erneuerung sei gerade in Bearbeitung. "Das wird eine moderne Holzpelletanlage", so der Architekt. Dies wäre insofern von Vorteil, weil damit der alte Kamin, der nicht mehr betriebsfähig ist, stillgelegt werden könnte.