Hausach Musikalisches Geschenk

Auch mit der "Aria in classic style" von Marcel Grandjany (1891-1975) versetzten van der Linden und Musica Viva die Zuhörer in eine wirklich zauberhafte Stimmung. Dieses Stück war das einzige des Konzerts, welches nicht aus dem Barock stammt. Marcel Grandjany war Musiklehrer, Komponist und Dichter. Er lehrte bis 1938 in Paris und wanderte dann in die USA aus.

Zum Abschluss dieses wunderschönen Konzerts spielte das Orchester passenderweise "Nun freut euch ihr Christen" und das Publikum folgte gerne der Aufforderung zum Mitsingen. Und so mancher wird dieses besinnliche Konzert wohl als vorweihnachtliches, musikalisches Geschenk empfunden haben.