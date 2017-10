Hausach "Müssen einen neuen Film drehen"

"Ich kann mit der Definition des katholischen Priesters nichts anfangen, ich bin gern evangelisch", meinte in diesem Zusammenhang Berger. Scholz nahm die Anmerkung auf und ging sogar so weit, die Frage nach dem Priesteramt als zentrale zwischen den beiden Konfessionen zu bezeichnen.

Bei der Frage, was bei den Kirchen schief laufe, zog Scholz einen Kino-Vergleich heran. Der Film sei zwar gut, die Sitze aber unbequem und auch der Rest des Kinos spreche nicht an. Sie beobachte eine Pluralisierung der Gesellschaft und Kultur. Die Kultur verändere sich, die Kirchen hätten sich dem aber nicht angepasst und sei ihnen in diesem Sinne nicht entgegen gekommen, sondern habe lange Zeit versucht, die Menschen dahin zu erziehen, dass die Kirche die Kultur sei. "Luther wollte dem Volks ›aufs Maul schauen‹, heute sind das mehrere Mäuler", meinte Scholz. "Wir müssen lernen, mit den Leuten in unterschiedlichen Kontexten zu reden."

"Die heutige Wahrnehmung ist, dass es so viele unterschiedliche Standpunkte gibt, dass es die eine Wahrheit nicht mehr gibt", sagte Berger. Gerade junge Leute machten die Erfahrung, dass alles "gefaked" werden könne. Die Menschen probierten aus diesem Grund aus, was zu ihnen passt. "Das ist nicht tiefsinniger, sondern einfach eine andere Herangehensweise."

Kreplin betonte, dass es nicht den einen Schalter gebe, den man umlegen müsse und schon laufe in den Kirchen alles wieder rund. Das benötige vielmehr viele Prozesse. Alles sei pluralisiert worden, jeder müsse dauernd Entscheidungen treffen. Pfarrer Mirko Diepen fragte aus dem Publikum, ob das Modell Volkskirche damit am Ende sei und Kreplin bejahte das zwar nicht explizit, meinte aber, dass die Menschen mittlerweile auch bei der Kirche eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen würden. Sie erwarteten sich von der bezahlten Kirchensteuer eine Leistung.

"Wir müssen darüber nachdenken, wie die Leute immer wieder bei uns andocken können", sagte Kreplin. Deutlicher wurde Scholz: "Die Volkskirche ist am Ende, weil die Vereinsstruktur am Ende ist." Berger verglich die Situation der Kirchen mit denen der Leute heutzutage und sprach von einer "Ökonomisierung des Menschen" und erwähnte in diesem Zusammenhang als Beispiel befristete Arbeitsverträge, die mittlerweile gang und gäbe seien.

Werner Kadel nahm den Kino-Film-Vergleich auf. "Der Film ist der Glaube und diesen Film schaue ich, egal, wie gut das Kino ist", sagte er. Kreplin widersprach der Idee, man hätte schon einen Film. "Wir müssen einen neuen drehen", befand er. "Wir haben nicht eine Botschaft und müssen sie nur neu verpacken" und: "Eine Volkskirche sind wir nur, wenn wir alle im Blick haben."

Eine weitere Veranstaltung zum Thema Reformation wird es in Hausach am Freitag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadtkirche geben. Die Chöre des Gymnasiums Hausach geben dem Reformationsjubiläum mit dem ökumenischen Konzert "Verleih uns Frieden gnädiglich!" einen musikalischen Akzent