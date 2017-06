Hausach "Mobilität ist gerade im Kinzigtal wichtig"

Hausach. Einen symbolischen Scheck in Höhe von insgesamt 76 567 Euro für soziale Projekte in Baden übergab Lotto-Regionaldirektor Bodo Schöffel gestern DRK-Kreisgeschäftsführer Volker Halbe, Kreisverbandsvorsitzenden Jürgen Nowak und Sozialarbeiter Georg Schmid. 12 480 Euro kommen dem Kreisverband Wolfach zugute, der das Geld für die Anschaffung eines VW Touran verwendet. Dieser soll behinderte Menschen befördern. Seit 1996 werden im DRK-Kindergarten Sternschnuppe und nun in immer mehr Schulen und Kindergärten Kinder mit Handicap betreut. Diese räumliche Ausweitung von Wolfach bis Zell erforderte ein Fahrzeug.

"Oft heißt es, es ist ›nur‹ ein Auto. Aber gerade hier im Kinzigtal ist Mobilität für Behinderte besonders wichtig, auch wenn sich die Situation mit den öffentlichen Verkehrsmitteln verbessert hat", meinte Schmid. Er betonte: "Mobilität ist die Voraussetzung für Integration." In diesem Sinne soll das Fahrzeug Behinderte, vor allem Rollstuhlfahrer, flexibel und auf Telefonanfrage befördern.

Halbe hat den Wagen bereits aufgetan und ihn als Gebrauchtfahrzeug aus dem Ruhrgebiet geholt. Der Anschaffungspreis: 20 000 Euro. Rund 12 500 Euro bezahlt die Glücksspirale, "der Rest wird aus Eigenmitteln und Spenden finanziert", so Halbe.