Hausach Mit Wildhexe und Elch zum Sieg

Deutschlehrer Ulrich Hartmann, der den Wettbewerb organisierte, gratulierte den Teilnehmerinnen für ihre tollen Leistungen und bedankte sich bei den Schülern für ihr konzentriertes Zuhörern.

Der Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels wird in diesem Jahr bereits zum 58. Mal ausgetragen. Bundesweit nehmen jährlich rund 600 000 Schüler an mehr als 7000 Schulen an dem Lesewettstreit teil, in dessen Mittelpunkt Lesekompetenz, Lesefreude und Lesemotivation stehen.