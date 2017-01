Hausach Mit dem " Schwarzwälder Willen zum Erfolg"

Hausach. Trotz guter Ergebnisse des Hausacher Unternehmens befände es sich in einer schwierigen Situation, sagte Stoffels und spielte damit auf den geplanten Verkauf durch den Mutterkonzern Amtek an (wir haben berichtet). Umso mehr freue er sich über die Ehrungen für langjährige Mitarbeiter, die zu einer lieb gewonnenen Tradition geworden seien. Auch wenn es in der langen Zeit bei Tekfor sicherlich viele Veränderungen gegeben habe, "eines ist für mich immer gleich geblieben: der Schwarzwälder Wille zum Erfolg", so Stoffels.

Im vergangenen Jahr habe Tekfor einen Umsatz von 146 Millionen Euro gemacht, 308 Millionen Teile hergestellt. "Der Laden brummt", fasste der Werksleiter zusammen. Das Unternehmen habe aber auch Geld in die Hand genommen und einiges in Maschinen gesteckt. Doch nicht nur in dieser Hinsicht sei Geld geflossen: Auch in den Gesundheits- und Arbeitsschutz habe Tekfor investiert.

Das Colorado-Projekt laufe dieses Jahr zwar aus, aber es gebe den ersten Antrag, es zu verlängern, wusste Stoffels zu berichten. "Wir können in diesem Jahr mit einem ähnlichen Umsatz rechnen wie in 2016", schloss er optimistisch und übergab das Wort an Personalleiterin Juliane Müller.